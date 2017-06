Real-voorzitter: "Ronaldo is en blijft speler van Real", CR7 31 juli voor rechter

Bewerkt door: PL

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez weet naar eigen zeggen niets van een vertrek van Cristiano Ronaldo. Dat zei de 70-jarige voorzitter van de 'Koninklijke' bij zijn herverkiezing. "Cristiano staat hier onder contract. Hij is speler van Real Madrid en blijft dat ook", liet Perez optekenen.

Het wemelt van de geruchten rond Ronaldo sinds de Spaanse justitie vorige week een aanklacht tegen hem indiende. De Portugese superster van Real Madrid zou tussen 2011 en 2014 de Spaanse fiscus voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo ontkent dat. Volgens diverse media is de Portugees zo gekrenkt dat hij Spanje deze zomer wil verlaten. Manchester United en zijn vroegere coach José Mourinho zouden ruim 200 miljoen euro veil hebben voor 'CR7'.



"Ik heb Cristiano niet gesproken, ik lees alleen van alles in de kranten", aldus Perez. "Hij zal ons ongetwijfeld binnenkort alles vertellen, want zijn geloofwaardigheid wordt hierdoor aangetast. Iedereen moet aan zijn belastingverplichtingen voldoen. Maar ik ken Ronaldo, hij is een goede jongen, als profvoetballer en als mens. Daarom is dit is een heel vreemde situatie. Ik zal hem verdedigen, als speler en als persoon. Over uitgaande transfers valt momenteel niets te zeggen. Ik heb geen enkel bod binnengekregen. Niet op Ronaldo, niet op Alvaro Morata en niet op James Rodriguez."