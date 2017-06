Tottenham mag speelveld op Wembley niet verkleinen

PL

20/06/17 - 12u46 Bron: Reuters

Brute pech voor Tottenham Hotspur: de Londense club krijgt geen toelating om het speelveld op Wembley, de voorlopige thuisbasis van de Spurs, te verkleinen. Dat meldt de 'Times'.

Ook het komende seizoen spelen de Spurs hun thuiswedstrijden in het mythische Wembley, in afwachting van hun nieuw stadion dat klaar moet zijn voor het seizoen 2018-2019. Om hun pressievoetbal optimaal te kunnen uitvoeren, had Tottenham gevraagd om de afmetingen van het speelveld te mogen verkleinen. Een voorstel dat de club van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen op een vergadering met de andere Premier League-clubs zag afgewezen. Tottenham zal zijn ding nog één seizoen moeten doen op een veld van 105 meter lang en 69 meter breed, het grootste terrein in het Engelse topvoetbal.