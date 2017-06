Modric moet voorkomen voor het afleggen van een valse verklaring

Eline Van Der Meulen

De Kroatische middenvelder van Real Madrid, Luka Modric, moet zich verantwoorden voor het afleggen van een valse verklaring. Dat kondigde het parket van Osijek vandaag aan. Modric moest eerder deze maand getuigen in het proces tegen de oud-voorzitter van Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic.

Zonder zijn naam bekend te maken, maar door het geven van zijn leeftijd en details over zijn carrière, werd het duidelijk dat het om Modric ging. Het zou immers gaan om een speler van 31 jaar, die in 2008 getransfereerd werd van Dinamo Zagreb naar Tottenham.



Oud-Dinamo-voorzitter Mamic wordt verdacht van fraude bij transfers in het Kroatische voetbal. Naast Modric moest ook Liverpool-verdediger Dejan Lovren getuigen.