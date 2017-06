Luka Modric wordt verdacht van meineed

Eline Van Der Meulen

19/06/17 - 17u27 Bron: Belga

© afp.

Luka Modric, moet zich verantwoorden voor het afleggen van een valse verklaring. Dat kondigde het parket van Osijek vandaag aan. De Kroatische middenvelder van Real Madrid moest eerder deze maand getuigen in het proces tegen de oud-voorzitter van Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic.

Justitie in Kroatië heeft Luka Modric in het vizier. De middenvelder van Real zou een valse getuigenis hebben afgelegd in een rechtszaak tegen de ex-voorzitter van zijn vroegere club Dinamo Zagreb. Op meineed staat in Kroatië een celstraf variërend van zes maanden tot vijf jaar.



Modric is een belangrijke getuige in een corruptiezaak tegen Zdravko Mamic. Eén van de aantijgingen is dat Mamic geld uit de transfer in 2008 van Modric naar Tottenham Hotspur in eigen zak stak en niet in de clubkas. Modric legde op 13 juni voor de rechtbank een verklaring af over zijn aandeel in de transfer, maar hij zou daarna belangrijke details hebben gewijzigd. Volgens het openbaar ministerie in Osijek is daarmee zijn verklaring onder ede vals geweest.



Modric speelt sinds 2012 bij Real Madrid. Zijn contract werd onlangs verlengd tot 2020.