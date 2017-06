Neen is neen, nu stuit ook Zinédine Zidane op het 'njet' van Cristiano Ronaldo

Dries Mombert

19/06/17 - 13u15 Bron: Marca

© AFP.

Het besluit van Cristiano Ronaldo om Real Madrid te verlaten staat vast. Ook coach Zinédine Zidane heeft de Portugese vedette niet op andere ideeën kunnen brengen. Volgens de Spaanse krant Marca bracht zelfs een telefoontje van de Fransman aan het adres van Ronaldo geen soelaas.

© afp.

"Ik wil niet dat je ons verlaat", zou Zidane zijn charmeoffensief begonnen zijn. De voormalige middenvelder wil zijn vedette absoluut bij Real Madrid houden, maar stuit in navolging van zowat iedereen bij de club in de Spaanse hoofdstad op een 'njet' van Ronaldo.



De Portugees wordt in Spanje beschuldigd van belastingsfraude en het zint Ronaldo nog minder dat Real hem niet in bescherming neemt. Volgens Marca was het antwoord van de Portugese aanvaller aan zijn coach dan ook zonneklaar: "Ik vertrek, want ik word hier behandeld als een crimineel."



Hoe het telefoontje verder is gelopen, is minder geweten. Toch blijft er een serieuze pruik in de boter zitten tussen Real en zijn vedette. Volgens verschillende bronnen plant de club kort na de Confederations Cup een overleg met zijn sterspeler.