Van een opmars gesproken: Italiaanse traditieclub twee jaar na faillissement al naar Serie B

Door: redactie

18/06/17 - 09u43

Parma-fans tijdens het rampseizoen 2014/15. Nu hebben ze eindelijk weer iets te vieren. © getty.

Parma is bezig aan een opmerkelijke opmars in het Italiaanse voetbal. De tweevoudig winnaar van de UEFA Cup, die na het faillissement van 2015 helemaal opnieuw moest beginnen vanaf het vierde niveau, promoveerde gisteravond naar de Serie B.

Parma stelde de tweede promotie op rij veilig door in de finale van de play-offs met 2-0 te winnen van Alessandria. Vorig jaar jaar was de ploeg al met overmacht ongeslagen kampioen geworden in de Serie D.



"We hebben met onze ziel en zaligheid gevochten om deze promotie af te dwingen", vertelde de ervaren aanvoerder Alessandro Lucarelli, die ondanks de teloorgang twee jaar geleden de ploeg trouw bleef. "Alleen wij in de kleedkamer weten wat we allemaal hebben moeten doorstaan."



Parma beleefde in 2014/15 een bizar seizoen. De ploeg eindigde als laatste nadat er zeven punten werden afgetrokken. Bovendien liep de financiële nood zo hoog op, dat een kapitaalinjectie van de andere ploegen in de Serie A nodig was om het seizoen af te kunnen maken.



Daarna restte niets anders dan om als amateurclub een nieuwe start te maken in de Serie D, maar dat vierde niveau heeft de ex-club van onder anderen Gianluigi Buffon inmiddels dus al achter zich gelaten. Bij een nieuwe promotie kan de UEFA Cup-winnaar van 1995 en 1999 misschien over een jaartje alweer gewoon meedoen met de grote jongens in Italië.