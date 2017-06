Hugo Broos kritisch: "De infrastructuur in Afrika ontbreekt om een grote prijs te winnen"

Bewerkt door: MH

Hugo Broos speelt morgen met Kameroen zijn eerste partij op de Confederations Cup, maar zijn team maakt volgens de Belgische bondscoach weinig kans om de trofee te winnen. "Wil een Afrikaans land ooit een grote titel winnen, dan moet er iets veranderen aan de infrastructuur en jeugdopleiding", aldus de 65-jarige Broos.

"Toen ik in januari op de Africa Cup was, verbaasde ik me over het hoge niveau van haast alle voetballers", vertelde de Belg. "Maar een Afrikaans land heeft nog nooit een grote prijs gepakt, genre wereldtitel of Confederations Cup. De hoofdreden is volgens mij dat de nodige infrastructuur in Afrika ontbreekt, net als de opleiding van de spelers die weinig professioneel is."



"Maar", zo vervolgde Broos, "ik ben er zeker van dat op een dag een Afrikaans land het WK zal winnen. Dan moet er wel iets veranderen aan de infrastructuur, anders blijft het achterophinken." Kameroen neemt het op de Confederations Cup in groep B op tegen Chili (18 juni), Australië (22 juni) en Duitsland (25 juni). De top twee van de groep stoot door naar de halve finales.