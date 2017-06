Witsel en Tianjin Quanjian lijden voor het eerst in vier matchen puntenverlies

Bewerkt door: MH

17/06/17 - 15u58 Bron: Belga

Axel Witsel (r) - archieffoto © afp.

Tianjin Quanjian heeft deze namiddag voor het eerst in vier wedstrijden nog eens puntenverlies geleden. Op bezoek bij het Hebei van onder meer Ezequiel Lavazzi gingen Witsel en co in het slot met 1-0 onderuit.