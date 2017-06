Dortmund verwelkomt meeste fans per thuiswedstrijd

TL

17/06/17

© afp.

Borussia Dortmund is de Europese voetbalclub met de meeste toeschouwers per thuiswedstrijd. Gemiddeld 79.653 fans bevolkten afgelopen seizoen het stadion van de Duitse Bundesligaclub.

Dortmund voert daarmee volgens cijfers van de Franse sportkrant L'Equipe de Europese ranglijst aan en verslaat het beroemde stadion Camp Nou van FC Barcelona. Bij de Catalanen zaten afgelopen seizoen gemiddeld 77.572 op de tribunes bij thuiswedstrijden. Old Trafford van Manchester United volgt op plaats drie met 75.290 toeschouwers.



Ajax is de hoogst genoteerde Nederlandse club op de negentiende plaats met gemiddeld 49.551 bezoekers in de Arena. Landskampioen Feyenoord is de nummer 22 met 47.500 toeschouwers gemiddeld in De Kuip.