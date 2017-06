'El Loco' evenaart wereldrecord met 25e team

SW

De Uruguayaanse aanvaller Sebastian Abreu blijft zijn bijnaam 'El Loco' alle eer aan doen. Op zijn 40e weet hij maar niet van ophouden en tekende hij een contract van zes maanden bij de Chileense tweedeklasser Deportes Puerto Montt, de 25e club uit zijn carrière. Abreu evenaart zo het wereldrecord van de Duitse doelman Lutz Pfannenstiel, die tussen 1991 en 2010 eveneens bij 25 clubs actief was.

Abreu was gedurende zijn carrière voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika (Uruguay, Brazilië, Argentinië, Mexico, Ecuador, Paraguay, El Salvador en Chili) aan de slag, maar beleefde ook enkele kortstondige Europese avonturen. Zo kwam hij uit voor Deportivo La Coruna en Real Sociedad in Spanje, Beitar Jeruzalem in Israël en Aris Saloniki in Griekenland.



Abreu speelde ook 70 interlands voor Uruguay en was aanwezig op de WK's van 2002 en 2010. In het slot van zijn interlandcarrière, in 2011, won hij nog de Copa América.



Zijn collega-recordhouder Pfannenstiel speelde in nog exotischere oorden als Namibië, Singapore, Malta, Zuid-Afrika en Maleisië en stond in 1995 even bij STVV onder contract.