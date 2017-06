Stoffelijk overschot Cheick Tioté in Ivoorkust onthaald door duizend mensen

Bewerkt door: MH

15/06/17 - 21u26 Bron: Belga

© afp.

Het stoffelijk overschot van voormalig Anderlecht-voetballer Cheick Tioté is vandaag door ongeveer duizend mensen, onder wie een twintigtal Ivoriaanse internationals, onthaald in Abidjan. De Ivoriaanse international werd gerepatrieerd van Peking naar de stad in Ivoorkust. Op amper dertigjarige leeftijd overleed hij tien dagen geleden onverwacht op training.

Tijdens een training van de Chinese tweedeklasser Beijing Enterprise zakte Tioté plots in elkaar. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Een hartaanval zou de doodsoorzaak zijn.



De doodskist van Tioté werd mede door enkele ex-ploeggenoten van de luchthaven in Abidjan naar het mortuarium gedragen. Onder anderen Salomon Kalou, Wilfried Bony, Kolo Toure en Gervinho droegen truitjes met daarop de woorden "Rust in vrede, Cheicky" of "Een olifant sterft nooit". Ook ex-bondscoach Hervé Renard was naar Abidjan afgezakt. De Fransman leidde Ivoorkust, met Tioté in de selectie, twee jaar geleden naar de overwinning op de Africa Cup.



Zondag vindt de begrafenis plaats. De plechtigheid start in de ochtend met een militair eerbetoon, nadien volgen een hulde van de Ivoriaanse voetbalbond en een religieuze ceremonie. De 52-voudige Ivoriaanse international wordt begraven in Williamsville op het grootste kerkhof van Abidjan.