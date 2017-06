Belgische goaltjesdief Dessers kan ook voor Nigeria spelen: "Mijn keuze? Zover is het nog lang niet"

Frank Dekeyser

Cyriel Dessers. © FC Utrecht.

Een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder: Cyriel Dessers kan in principe uitkomen voor de nationale ploeg van Nigeria. "Of ik die keuze al gemaakt heb? Zover is het nog lang niet", lacht de aanvaller die onlangs koos voor een avontuur bij Utrecht.

"Maar je moet eerlijk zijn. De concurrentie in België is bijzonder groot. Een aantal jaar geleden werd je bijna automatisch opgeroepen als je bij het nummer vier in Nederland speelde. Gelukkig zijn de tijden veranderd. En voorlopig kom ik lang niet in de buurt van die jongens. Nigeria volgt mij wel, hoor. Dat heb ik via via vernomen. Ze hebben wel aangegeven dat ik eerst nog een stap hogerop moet zetten."



Dessers is nog niet in Nigeria geweest - "het is niet bepaald een vakantieland" -, maar hij heeft wel een sterke band met het Afrikaanse land. "Ook al ben ik in België opgegroeid, heb ik hier leren voetballen en ben ik hier naar school gegaan: ik ben voor 50% Nigeriaan. Die band mag je niet onderschatten. Het is mijn bloed, mijn familie. Ik heb hun nationale ploeg altijd gevolgd. Mijn eerste herinnering is de periode van Jay Jay Okocha en Nwanko Kanu. Twee legendes en voorbeelden voor mij. En toch.... Dit is écht iets voor de toekomst. Laat me eerst bevestigen bij Utrecht, daar goals maken. We zien dan wel wat er uit de bus komt. Ik ga er niet vanuit dat ik binnenkort een oproepingsbrief in de bus krijg."