Bayern telt liefst 41 miljoen neer voor Corentin Tolisso van Lyon

14/06/17 - 19u09 Bron: Belga

Middenvelder Corentin Tolisso ruilt Olympique Lyon voor Bayern München. Dat meldt de Duitse club op haar website. De 22-jarige Fransman tekent voor vijf jaar en kost Bayern meer dan 41 miljoen euro.

Tolisso speelde al van in het begin van zijn professionele voetballoopbaan voor Lyon, waar hij sinds 2013 159 wedstrijden speelde en 29 goals maakte. Van die doelpunten vielen er 14 afgelopen seizoen, en zijn hoge niveau het laatste jaar overtuigde Bayern om hem over te nemen.



Op de website van Bayern reageert de middenvelder tevreden op zijn transfer. "Ik ben blij dat ik bij één van de beste clubs van Europa terechtkom. Vandaag is een grote dag voor mij. Mijn ambities hier zijn groot." In maart werd Tolisso voor het eerst opgeroepen voor de Franse nationale ploeg.



Lyon meldt op zijn website dat het minstens 41,5 miljoen euro ontvangt voor de transfer van de jonge Fransman. Voor de Zuid-Franse club is dat een record. Bovenop het transferbedrag kunnen nog voor zes miljoen euro aan bonussen bijkomen.