Dáár is 'Joske'! Izquierdo scoort zijn eerste voor Colombia en trakteert Hugo Broos op pak slaag

Manu Henry

13/06/17 - 22u42

© Kos.

video

Na een wisselend seizoen met blessureleed krikte José Izquierdo in de play-offs zijn niveau op. Maar van vakantie is er nog geen sprake voor de winger van Club Brugge. Vanavond kwam 'Joske' met Colombia immers nog in actie in een oefeninterland tegen het Kameroen van Hugo Broos. En die laatste kreeg met zijn 'Ontembare Leeuwen' een stevige oplawaai te verduren, 0-4 werd het. Invaller Izquierdo droeg zijn steentje bij en scoorde via de onderkant van de dwarsligger de vierde en laatste treffer. Al hing er wel een flink buitenspelgeurtje aan het doelpunt. Voor de 24-jarige Gouden Schoen is het zijn eerste treffer in nog maar zijn tweede interland.