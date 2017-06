Ontbolstert hij volgend seizoen ook bij Anderlecht? Nicolae Stanciu scoort hier alleszins pareltje in oefeninterland

Manu Henry

Hij had wellicht meer verwacht van seizoen debuutseizoen bij Anderlecht, maar vandaag toonde Nicolae Stanciu bij de Roemeense nationale ploeg dat hij weldegelijk veel in zijn mars heeft. In een oefenpot tegen Chili, toch niet de minste tegenstander, scoorde de Roemeen op héérlijke wijze de 2-2. Van buiten de zestien krulde hij het leer via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Een oefenwedstrijd of niet, voor de recordaankoop van de Brusselaars deed het zienderogen deugd.