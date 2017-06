Marc Wilmots nu al onder vuur in Ivoorkust en fans geven hem pijnlijke bijnaam

NVK/SW

video Na de 5-0-pandoering tegen Nederland verloor Marc Wilmots ook zijn eerste officiële match als coach van Ivoorkust. 2-3 tegen Guinee. De druk op zijn positie neemt nu al toe.

"Ik vraag om geduld." Als een trainer die woorden uitspreekt, weet je dat het begint te spannen. De debuutweek van Marc Wilmots als trainer van Ivoorkust heeft een gedrocht gebaard. Acht tegengoals in twee matchen tijd. Op eigen veld verliezen tegen een aartsrivaal als Guinee. Uitgejouwd worden door de eigen supporters, waarvan een paar tientallen het veld opstormden om verhaal te halen. 'Ville morte' wordt hij al genoemd, vrij vertaald als 'de coach die alle steden stil krijgt'. Het komt hard aan in een trotse voetbalnatie die meteen resultaten verwacht. Ook andere commentaren in West-Afrika logen er niet om. "Wilmots is het noorden kwijt", "Wilmots vergist zich van richting": het zijn maar enkele van de ronkende titels op de Ivoriaanse nieuwssites.

Discussie rond kapiteinsband

Het begon al voor de wedstrijd tegen Guinee. Ivoorkust was in de ban van de kapiteinskwestie binnen het nationale elftal. Er zijn spanningen tussen de anciens die allemaal de aanvoerdersband zouden willen. Bondsvoorzitter Sidy Diallo had afgelopen week dan maar zelf de knoop doorgehakt en gezegd dat Serge Aurrier (PSG) de band zou dragen. Zaak gesloten? Niet meteen. Wilmots verklaarde daags voor de match tegen Guinee dat de speler met de meeste caps standaard kapitein zou zijn. Terwijl hij één dag later toch weer voor Aurier als kapitein koos, hoewel Seydou Doumbia vijf caps meer had. Begrijpe wie begrijpen kan.