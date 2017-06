Nieuwe opdoffer voor Marc Wilmots: Ivoorkust thuis ten onder tegen Guinee

Bewerkt door: Manu Henry

10/06/17 - 22u29 Bron: Belga

Marc Wilmots heeft nog veel werk voor de boeg met zijn Ivoorkust © afp.

"Als ze niet winnen, krijgt Wilmots het flink warm", klonk het de afgelopen dagen in de Ivoriaanse pers. Wel, Ivoorkust is vandaag met een nederlaag gestart aan de kwalificaties voor de Africa Cup van 2019 in Kameroen. 'Les Éléphants' van Marc Wilmots gingen in groep H voor eigen publiek in Bouaké met 2-3 onderuit tegen Guinee.