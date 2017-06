Uruguayaanse en Venezolaanse U20 ruziën in hotel, politie doet kalmte wederkeren

Bewerkt door: MH

10/06/17 - 16u23 Bron: Belga

Venezuela haalde het in de halve finales van Uruguay na strafschoppen © afp.

De spelers van Uruguay en Venezuela hebben vandaag, een dag voor de finale van het WK U20, heftig geruzied in hun hotel in het Zuid-Koreaanse Suwon. Venezuela schakelde donderdag Uruguay uit in de halve finale en speelt morgen de finale tegen Engeland.