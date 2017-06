Advocaat kent positieve terugkeer als bondscoach: Oranje zet Luxemburg eenvoudig opzij

Door: redactie

9/06/17 - 22u39

Oranje heeft in de Kuip eenvoudig de scalp genomen van Luxemburg. De troepen van Dick Adovcaat scoorden vijf keer: 5-0. De Nederlanders wippen door het verlies van Bulgarije naar de derde plek in hun groep. Luxemburg blijft met amper één puntje op de laatste stek.

De openingstreffer kwam op een welkom moment, want Robben zelf en Vincent Janssen hadden al grote kansen laten liggen. Wesley Hoedt veroverde de bal en deed precies waarom Advocaat hem een basisplaats gaf. De verdediger zocht meteen de diepte. Robben accelereerde en klopte Ralph Schon.



Toen even later Wesley Sneijder zijn recordinterland nummer 131 opluisterde met de tweede Nederlandse treffer, ging de Kuip er eens goed voor zitten. Na rust zorgde Georginio Wijnaldum voor de derde Nederlandse treffer, invaller Quincy Promes kopte fraai een schitterende voorzet van Stefan de Vrij binnen (4-0), Vincent Janssen schoot een strafschop binnen (5-0). En dus waren er vrolijke gezichten in het kamp van Oranje. Maar daarin schuilt ook een zeker gevaar.



Precies een jaar terug won Oranje van Polen en Oostenrijk en speelde het gelijk tegen Ierland. Het lek leek boven maar de terugval, met als triest dieptepunt de nederlaag in Sofia tegen de Bulgaren, wierp Oranje weer ver terug. Advocaat weet wat hem te doen staan. Oranje bij de strot blijven grijpen, want elk moment van verslapping kan fatale gevolgen hebben.