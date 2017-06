Sneijder passeert Van der Sar als recordinternational van Oranje

Door: redactie

Wesley Sneijder is de nieuwe recordinternational van het Nederlands elftal. De middenvelder begint om tegen Luxemburg aan zijn 131e interland. Op zijn 33e verjaardag passeert hij zo Edwin van der Sar, de doelman die tot 130 interlands kwam.

Sneijder debuteerde op 30 april 2003 tijdens een duel met Portugal. Ook toen was Dick Advocaat de bondscoach van Oranje. De 69-jarige Hagenaar laat de geboren Utrechter in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg centraal op het middenveld voetballen. Sneijder moet daar het aanvalsspel van de nationale ploeg van creativiteit voorzien.



Sneijder was met Oranje present op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en de wereldkampioenschappen in 2006, 2010 en 2014. De aanvallende middenvelder maakte dertig doelpunten voor de nationale ploeg.



Van der Sar mocht zich sinds 25 juni 2006 recordinternational in Oranje noemen. De huidige algemeen directeur van Ajax nam tijdens het WK in Duitsland het record over van Frank de Boer, die 112 keer uitkwam voor de nationale ploeg. Van der Sar speelde in oktober 2008 tegen Noorwegen zijn 130e en laatste wedstrijd in Oranje, na een interlandcarrière van dertien jaar.