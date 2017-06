"Totti wilde bij zijn afscheid bewust een strafschop missen" - Ploegmaat doet bizarre bekentenis

Dries Mombert

9/06/17

Een tweetal weken geleden vloeiden de tranen rijkelijk bij het afscheid van Roma-icoon Francesco Totti. Ook de speler zelf hield het na zijn laatste wedstrijd niet droog. Al was hij tijdens zijn finale invalbeurt wel iets heel aparts van plan.

Het gerucht doet namelijk de ronde dat de 40-jarige vedette van plan was om in zijn afscheidsmatch een penalty opzettelijk te missen. Totti zou bij een strafschop in het voordeel van Roma de bal claimen en die dan met voorbedachte rade de tribunes inkeilen.



De bal dus weggeven aan het publiek als ultieme bedanking. We moeten toegeven dat het wel een heel bizarre manier zou zijn om een iconische carrière af te sluiten. Toch is dit exact waarmee Roma-verdediger Juan Jesus naar buiten kwam.



"Als de kans zich had voorgedaan en de wedstrijd min of meer was gespeeld, dan zou hij de bal naar de tifosi knallen. Bij wijze van eerbetoon", wist de 25-jarige verdediger aan L'Equipe.



Gezien het belang van de wedstrijd en het scoreverloop is het voor Totti en zijn tifosi nooit zo ver gekomen. Roma kon in het duel tegen Genoa pas dankzij een goal in de slotminuut de rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League veilig stellen.



Al zou Totti's bedenkelijke geste, met de gespannen relatie tegenover coach Spalletti in het achterhoofd, uiteraard extra voorwerk hebben opgeleverd.