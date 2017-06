"Kluivert weg als technisch directeur van PSG"

YP

Patrick Kluivert vertrekt als technisch directeur van Paris Saint-Germain. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Franse sportkrant l'Équipe vandaag.

De oud-topspits van onder meer Ajax ging in juli vorig jaar aan de slag bij de Franse club. Vorige week werd de 49-jarige Portugees Antero Henrique als zogeheten sportief directeur aangesteld in Parijs. Kluivert kreeg een andere functie aangeboden door de leiding van PSG, maar hij weigerde die.



Voorzitter Nasser Al-Khelaifi zei bij de aanstelling van Henrique dat de Portugees moet zorgen voor een 'nieuwe dynamiek' en de sterren van de toekomst gaat opsporen. Het takenpakket van Kluivert bestond uit het aan- en verkoopbeleid. Daarnaast was de 40-jarige Amsterdammer verantwoordelijk voor de voetbalschool van PSG. De rol van Kluivert zou veranderen door de komst van Henrique. Daar zag de 79-voudig international van Oranje geen heil in, aldus l'Équipe.



De grootmacht uit Parijs beleefde een tegenvallend seizoen. De peperdure formatie van trainer Unai Emery moest de landstitel afstaan aan AS Monaco en liet zich in de achtste finales van de Champions League aftroeven door FC Barcelona. Na een 4-0-zege in Parijs ging de Franse ploeg in Camp Nou met 6-1 onderuit, waardoor PSG werd uitgeschakeld. De aankopen van Kluivert bleken bovendien niet al te succesvol.