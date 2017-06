Hoffenheim legt coach Julian Nagelsmann langer vast

Eline Van Der Meulen

Julian Nagelsmann heeft zijn contract als trainer van Hoffenheim verlengd tot 2021. Dat maakte het team uit de Bundesliga vandaag bekend.

Nagelsmann kwam in februari 2016 aan het roer bij Hoffenheim, waar hij de Nederlander Huub Stevens opvolgde. Met zijn 28 lentes was hij toen de jongste coach in de geschiedenis van de Bundesliga. Op het moment van zijn aanstelling stond Hoffenheim zeventiende. Nagelsmann leidde het team naar zeven zeges in veertien matchen en het behoud.



Afgelopen seizoen eindigde Hoffenheim op een knappe vierde plaats, goed voor een plek in de barrages van de Champions League.



Hoffenheim verlengde vandaag overigens ook de verbintenis van sportief directeur Alexander Rosen tot 2020.