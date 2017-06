Rodriguez van Wolfsburg naar AC Milan

YP

De Zwitser Ricardo Rodriguez maakt de overstap van het Duitse Wolfsburg naar AC Milaan. Dat maakte de Italiaanse club vandaag bekend op de clubwebsite. De 24-jarige linksachter ondertekende een contract tot 2021 in de Italiaanse modestad.

"Ik wil bij Wolfsburg graag al de fans, mijn teammaats en alle medewerkers van de club bedanken voor een onvergetelijke en succesvolle tijd. We hebben samen veel meegemaakt en bereikt. Nu is het voor mij tijd geworden om een nieuwe stap in mijn loopbaan te zetten. Milan is een internationale topclub en een grote uitdaging voor mij", aldus Rodriguez op de website van Wolfsburg, waar onze landgenoot Koen Casteels onder de lat staat.



Ricardo Rodriguez werd door Wolfsburg in januari 2012 weggeplukt in zijn geboortestad Zürich. De toen 19-jarige Rodriguez had geen aanpassingstijd nodig en ontpopte zich meteen tot onmisbare basispion in het team van coach Felix Magath. Rodriguez telt ook al 41 interlands voor het Zwitserse nationale team, waarmee hij op het afgelopen EK 2016 in Frankrijk uitgeschakeld werd in de achtste finales door Polen na strafschoppen. Hij was ook actief op het WK 2014 in Brazilië.



Milan wil duidelijk opnieuw aanknopen met de successen van weleer. Rodriguez is al de derde inkomende transfer voor volgend seizoen, na de komst van Mateo Musacchio (Villareal) en Franck Kessié (Atalanta). De Milanezen treden volgend seizoen in de derde voorronde van de Europa League ook voor het eerst sinds 2013/2014 opnieuw aan in Europa.