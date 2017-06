United betaalt fortuin aan hotelkosten voor Mourinho, maar die lijkt niet meteen van plan te verhuizen

Dries Mombert en Kristof Terreur

8/06/17

2.500 euro. Zoveel kost het om een nachtje in het luxueuze Lowry Hotel in Salford door te brengen. Manchester United-manager José Mourinho verblijft al een jaar in het vijfsterrenhotel en lijkt nu ook van plan voor de rest van zijn United-periode de gepeperde logementrekening te gaan spijzen.

José Mourinho heeft zonet zijn eerste seizoen bij de Mancunians afgerond. De Portugees bezorgde United onder meer de Europa League en de League Cup, maar lijkt nu ook in de wieg gelegd voor een rol als hotelambassadeur.



The Special One verblijft al een jaar in het luxueuze Lowry Hotel in Salford. Met een prijskaartje van 2.500 euro per nacht is de rekening voor Manchester United daarmee uiteraard niet van de poes. Een simpel rekensommetje leert ons dat de Engelse topclub het vijfsterrenhotel intussen 912.500 euro moet. Gelukkig krijgen United en Mourinho een flinke korting. Hierdoor zouden de kosten voor een jaar logement niet hoger oplopen dan 175.000 euro. Lees ook "Zidane is een weinig aansprekende figuur langs de lijn. Hij ziet er uit alsof hij het spel niet snapt"

Badkamerporselein en vleugelpiano Maar er is meer. Mourinho verblijft in de presidentiële Charles Forte Suite. De 145 vierkante meter grote suite zou de grootste hotelkamer in Manchester zijn en wordt onder meer gekleurd door een kitchenette, een vleugelpiano, aparte salons, een badkamer in Italiaans porselein en een kingsize bed.



Bovendien kan de Portugees ook genieten van een walk-in dressingkamer en staat er 24 uur aan een stuk personeel klaar om Mourinho's was en plas te verzorgen.



Enig minpuntje volgens The Special One is de iets mindere wifi-verbinding in zijn hotelkamer. Ook een fles champagne kost er al gauw meer dan 100 euro. Niet dat de man, gezien zijn loonbriefje van 12 miljoen euro, daar een probleem van zou maken. Een enthousiaste fan met Mourinho in de hotellobby. © Kos.