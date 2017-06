Nantes laat "onhoudbare" Sergio Conceiçao naar Porto gaan

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Sergio Conceiçao verlaat Nantes en wordt de nieuwe trainer van Porto. Dat heeft het Franse team vandaag bekendgemaakt. De 42-jarige Portugees had eind april zijn contract bij het team van Guillaume Gillet met twee jaar verlengd, maar kon niet weerstaan aan de lokroep van de club waar hij drie seizoenen als speler aan de slag was.

"Ondanks een nieuw contract tot 2020 en het vertrouwen en de steun die hij van club en fans kreeg, heeft Conceiçao de directie laten weten dat hij absoluut naar Porto wilde vertrekken", verduidelijkt Nantes op zijn website. "Om volgend seizoen in de beste omstandigheden te kunnen voorbereiden, zag onze club geen andere mogelijkheid dan zijn verrassende beslissing te aanvaarden. Ook al brengt ze aanzienlijke nadelen met zich mee."



Conceiçao volgde afgelopen december René Girard op bij Nantes, die na een gemiste seizoensstart de laan werd uitgestuurd. Onder leiding van de ex-speler van Standard klommen "Les Canaris" op van de negentiende en voorlaatste plaats naar de achtste. Spelers en fans van Nantes sloten hem op die korte tijd in hun harten en Conceiçao werd beloond met een nieuw contract.



Bij Porto, het voorbije seizoen op de tweede plaats gestrand in Portugal, volgt de voormalige middenvelder Nuno Espirito Santo op. Naar verluidt betaalt Porto de Franse Ligue 1-club een vergoedingssom van circa zes miljoen euro.

