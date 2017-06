Fiorentina stelt met Stefano Pioli nieuwe coach aan

Eline Van Der Meulen

6/06/17 - 14u20 Bron: Belga

Voetbalclub Fiorentina gaat niet verder met de Portugees Paulo Sousa. De Italiaan Stefano Pioli, tot voor kort trainer van Inter, wordt de nieuwe coach. Dat maakte Fiorentina vandaag op zijn website bekend.

Pioli, die als speler nog aanvoerder was bij Fiorentina, wordt morgen officieel voorgesteld. Hij tekent voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen. De 51-jarige Italiaan heeft in de Serie A al een hele reeks teams onder zijn hoede gehad, maar werd vaak snel weer ontslagen. Bij Inter Milaan was hij nog geen half jaar aan de slag, toen hij begin mei op straat werd gezet nadat er zeven wedstrijden op rij niet was gewonnen.



Fiorentina heeft een degelijk seizoen achter de rug in de Serie A en eindigde als achtste. Het moest nipt de twee Milanese topclubs laten voorgaan.