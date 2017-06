Pepe kondigt afscheid aan bij Madrid en geeft kritiek op trainer Zidane

SW

Vier dagen na het winnen van de Champions League-finale staat Real Madrid op het punt om een eerste speler te verliezen. Verdediger Pepe kondigde vandaag op de Spaanse radiozender Cadena Cope immers zijn nakend vertrek aan. Bovendien kon hij het niet laten om sommige keuzes van zijn coach Zinédine Zidane openlijk in vraag te stellen.

Pepe is in juni einde contract en Real Madrid is niet van plan de verbintenis te verlengen. "Ik blijf zeker niet bij Real", aldus de 34-jarige Portugees die tien jaar lang de kleuren van de Koninklijke verdedigde. "Ik heb hier jarenlang met veel trots gevoetbald en mij altijd 100% gegeven voor de club."



De verdediger besliste naar eigen zeggen in januari al dat het tijd was om na dit seizoen andere oorden op te zoeken. "Ik voelde toen al dat er iets gebroken was tussen de club en mij. Onze verstandhouding was niet meer optimaal."



Ook trainer Zidane kwam ter sprake tijdens het interview. "Het is ongelooflijk wat hij voor de club gedaan heeft, maar hij heeft andere keuzes gemaakt die ik niet begrijp. Zo weet ik nog altijd niet waarom ik uit het team verdwenen ben".



Pepe kampte dit jaar met veel blessures en verdween daardoor naar de achtergrond. Voor de met 4-1 gewonnen CL-finale tegen Juventus verkoos Zidane de Franse verdediger Raphaël Varane boven Pepe. De Portugees haalde de bank zelfs niet. Hij speelde op 8 april zijn laatste wedstrijd in Madrileense loondienst tijdens de derby tegen Atlético.



Volgens verschillende Spaanse media tonen Paris Saint-Germain en Inter Milaan interesse, maar de 82-voudige international bevestigde nog niets. "Ik heb veel aanbiedingen gekregen, ook uit Engeland. Voorlopig heb ik nog niets getekend. Dat kon al gebeurd zijn, maar ik besloot nog even te wachten om de club niet te destabiliseren."