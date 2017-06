Dit peperduur cadeautje staat de spelers van Juventus te wachten bij winst vanavond

Glenn Van Snick

Alsof het in de lucht steken van de Beker met de Grote Oren nog niet voldoende is om gemotiveerd te raken, heeft Juventus-voorzitter Andrea Agnelli nog een extra troef in petto om zijn spelers scherp te zetten. Bij winst tegen Real Madrid vanavond krijgt elke Juvespeler een fonkelnieuwe Ferrari cadeau.

Het is rechtsachter Daniel Alves die met het nieuwtje naar buiten komt. "Voorzitter Agnelli heeft een Ferrari voor elke speler beloofd als we de finale van de Champions League winnen. Dat helpt natuurlijk wel een beetje", stelt de Braziliaan met een knipoog.



De familie Agnelli is gekend om haar belangen in de auto-industrie. Zo is de dynastie al sinds 1969 eigenaar van Ferrari. De familie is ook aandeelhouder van onder meer Alfa Romeo en Chrysler.



Als Juventus erin slaagt om Real vanavond te verschalken, zal het niet de eerste Ferrari zijn in de garage van Alves. De verdediger rijdt namelijk al met een Ferrari California rond.