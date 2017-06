PAOK Saloniki en AEK Athene krijgen zware straffen voor rellen tijdens bekerfinale

Bewerkt door: MH

De disciplinaire commissie van de Griekse voetbalbond legt PAOK Saloniki en AEK Athene zware straffen op voor de rellen die uitbraken tussen supporters bij de Griekse bekerfinale van 6 mei.

PAOK won de bekerfinale met 2-1, maar de wedstrijd werd overschaduwd door hevig supportersgeweld. Hooligans van de rivaliserende clubs raakten al uren voor het eerste fluitsignaal betrokken in massale vechtpartijen rond het Panthessaliko-stadion. Ongeveer vierduizend mensen moesten overgebracht worden naar ziekenhuizen.



Zware gevolgen voor PAOK

De Griekse voetbalbond besloot vandaag vooral PAOK zwaar te bestraffen. De club krijgt zes punten afgetrokken in het klassement van de Griekse competitie. Die is reeds afgelopen en dat betekent dat PAOK definitief zakt van plaats twee naar plaats drie. Hierdoor spelen ze volgend jaar voorrondes van de Europa League in plaats van voorrondes van de Champions League en stijgt Panathinaikos, met Griekse Belg Viktor Klonaridis, naar de tweede plaats. Bovendien moet PAOK volgend seizoen haar eerste zeven thuiswedstrijden afwerken zonder supporters en een boete betalen van 282.500 euro.



AEK Athene komt er met een mildere straf vanaf. Zij kregen geen puntenvermindering, maar moeten in het seizoen 2017-2018 drie wedstrijden voor een leeg stadion spelen en een boete van 170.000 euro betalen.