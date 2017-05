Zlatan slaat ruim 25 miljoen volgers op Instagram met verstomming: "Leeuwen herstellen niet zoals mensen"

Thomas Lissens

31/05/17 - 20u44

Zlatan trapte al een balletje in zijn tuin. © kos.

video Zlatan Ibrahimovic blijft de fans van Manchester United, en bij uitbreiding al zijn volgers op Instagram, maar verbazen. De Zweed, die in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht een zware knieblessure opliep, is alweer aan het voetballen.

Ibrahimovic deelde een filmpje waarin te zien is hoe hij in zijn tuin al een balletje trapt. Dat mag een wonder heten, gezien het feit dat de Zweed op 20 april -iets meer dan een maand geleden- de kruisbanden van zijn rechterknie scheurde in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tegen Anderlecht. "De balbehandeling zal nooit verdwijnen. Leeuwen herstellen niet zoals mensen", schreef 'Ibracadabra' in geheel eigen stijl als bijschrift bij het filmpje.