Willem II neemt al na één seizoen afscheid van Derrick Tshimanga

SW

31/05/17 - 14u48 Bron: Belga

© anp.

Voor Derrick Tshimanga zit zijn avontuur bij Willem II er na één seizoen alweer op. Dat maakte de Tilburgse club woensdag bekend op haar website. Het contract van de linksachter zal niet verlengd worden.

De 28-jarige Tshimanga kwam dit seizoen tot 23 wedstrijden bij Willem II. Dat had hem afgelopen zomer transfervrij kunnen inlijven. Voordien was de éénvoudig Rode Duivel vier seizoenen bij Racing Genk aan de slag. Dat had hem in 2012 voor zo'n 2,5 miljoen euro weggeplukt bij zijn opleidingsclub Lokeren. Maar in Limburg kon Tshimanga, ondanks 139 optredens, nooit helemaal overtuigen.



Willem II beëindigde de Eredivisie dit seizoen als dertiende. Naast Tshimanga had de club met Dries Wuytens, Funso Ojo, Obbi Oularé en Jordy Croux nog vier Belgen in de selectie. Het contract van Jordy Croux loopt nog twee seizoenen door. Funso Ojo en Dries Wuytens zijn deze zomer transfervrij en de gehuurde Obbi Oularé keert normaal gezien terug naar Watford.