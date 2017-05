1860 München degradeert voor ruim 62.000 toeschouwers, ziedende fans maken amok

Bewerkt door: Manu Henry

30/05/17 - 21u33 Bron: ANP

De wedstrijd werd in de eerste periode een kwartier onderbroken nadat fans van de thuisploeg amok maakten © ap.

Een bijna uitverkochte Allianz Arena hoopte dat 1860 München zich vanavond zou handhaven op het tweede niveau van Duitsland, maar de ruim 62.000 supporters gingen uiteindelijk met een kater naar huis. De ploeg die het stadion deelt met grote broer Bayern München verloor thuis met 0-2 van Jahn Regensburg en glijdt verder af naar de derde divisie.

Het eerste duel in de play-offs was in 1-1 geëindigd. In de wetenschap dat een thuiszege genoeg was voor handhaving, gingen de fans van 'Die Löwen' er eens goed voor zitten. Al voor de pauze stonden de bezoekers echter met 0-2 voor, waarna het in de tweede helft grimmig werd. Het duel moest een kwartier lang worden onderbroken omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.



1860 München speelde tussen 1994 en 2004 onafgebroken op het hoogste niveau in Duitsland en eindigde in het seizoen 1999/2000 zelfs als vierde in de Bundesliga. In de huidige selectie is de Kroaat Ivica Olic de bekendste naam.