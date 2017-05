Griezmann kreeg dit seizoen in topcompetities meeste speelminuten, Nainggolan eerste Belg

YP

30/05/17 - 19u45 Bron: Belga

Antoine Griezmann maalde dit jaar de meeste minuten in de topcompetities. © getty.

De Fransman Antoine Griezmann was dit seizoen de meest gebruikte speler op de Europese voetbalvelden in de grote competities, zo blijkt uit een onderzoek dat vandaag gepubliceerd werd door het Centre International d'Etude du Sport (CIES) in Lausanne. De aanvaller van Atletico Madrid kwam in 63 wedstrijden in actie en kwam zo aan 5.454 speelminuten. Radja Nainggolan is de eerste Belg in het lijstje op de 29e plaats met 4.551 minuten.

Leicester-middenvelder Wilfred Ndidi, die in de winterstop de overstap maakte van Racing Genk, eindigde eervol tweedes. © photo news. Radja Nainggolan. © getty.

Met 5.454 minuten in 63 wedstrijden komt de 26-jarige Griezmann aan meer dan 90 uur competitievoetbal sinds 1 juli van vorig jaar. Leicester-middenvelder Wilfred Ndidi, die in de winterstop de overstap maakte van Racing Genk, eindigde op de tweede plaats met 61 wedstrijden en 5.290 speelminuten. De Spanjaard Koke, een ploegmaat van Griezmann bij Atletico, speelde een wedstrijd meer dan Ndidi, maar doet qua speelminuten iets minder goed met een aantal van 5.274. De top vijf wordt met de Kroatische doelman Danijel Subasic (5.250 minuten in 58 wedstrijden) en de Poolse verdediger Kamil Glik (5.190 minuten in 58 wedstrijden) vervolledigd door twee spelers van de Franse landskampioen AS Monaco.



De eerste Belg in het lijstje is Radja Nainggolan op de 29e plaats. De centrale middenvelder van AS Roma kwam in totaal aan 4.551 minuten in 58 wedstrijden. Jan Vertonghen (Tottenham) is als tweede Belg terug te vinden op de 39e plaats (4.427 minuten in 50 wedstrijden). Met Kevin De Bruyne (Manchester City, 4.330 minuten in 54 wedstrijden) op de 52e plaats, Thibaut Courtois (Chelsea, 4.140 minuten in 46 wedstrijden) op de 80e plaats en Yannick Carrasco (Atletico Madrid, 4.072 minuten in 62 wedstrijden) op de 88e plaats zijn er nog drie andere Rode Duivels terug te vinden in de top honderd.



Het klassement van de spelers met de meeste speelminuten:



1. Antoine Griemann (Fra/Atletico Madrid) 5.454 minuten (63 wedstr.)



2. Wilfred Ndidi (Nig/Genk en Leicester) 5.290 (61)



3. Koke Resurreccion (Spa/Atletico Madrid) 5.274 (62)



4. Danijel Subasic (Kro/AS Monaco) 5.250 (58)



5. Kamil Glik (Pol/AS Monaco) 5.190 (58)



6. Neymar (Bra/FC Barcelona) 5.153 (58)



7. Paul Pogba (Fra/Manchester United) 5.143 (60)



8. Marquinhos (Bra/Paris Saint-Germain) 5.089 (58)



9. Luis Suarez (Uru/FC Barcelona) 4.920 (58)



10. Jemerson (Bra/AS Monaco) 4.918 (54)



...



29. Radja Nainggolan (Bel/AS Roma) 4.551 (58)



39. Jan Vertonghen (Bel/Tottenham) 4.427 (50)



52. Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City) 4.330 (54)



80. Thibaut Courtois (Bel/Chelsea) 4.140 (46)



88. Yannick Carrasco (Bel/Atletico Madrid) 4.072 (62) .