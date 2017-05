Thomas Tuchel ontslagen als coach bij Borussia Dortmund

Eline Van Der Meulen

30/05/17 - 13u13

© reuters.

Thomas Thuchel (43) is vandaag ontslagen door Borussia Dortmund. Dat bevestigde hij zelf op Twitter. De Duitse coach won zaterdag nog de beker met Dortmund en had nog een doorlopend contract.

Tuchel stond sinds 2015 aan het roer bij Dortmund en was de opvolger van Jürgen Klopp. Dit seizoen kwam zijn team nooit in aanmerking voor titel in de Bundesliga, en eindigde het als derde na Bayern en RB Leipzig. Afgelopen weekend stak Borussia met de DFB Pokal wel een eerste prijs in vijf jaar op zak.



Tuchel reageert op Twitter ontgoocheld. "Ik ben dankbaar voor twee mooie jaren. Zonde dat het niet verder gaat."



Wie hem moet opvolgen, is nog onduidelijk.