Blikje bier komt Panathinaikos duur te staan

video De Griekse voetbalfederatie heeft Panathinaikos maandag een sanctie van vijf strafpunten en een boete van 41.500 euro opgelegd. De club uit Athene wordt bestraft omdat er begin mei in de wedstrijd tegen PAOK Saloniki met een blikje bier werd gegooid. Dat blikje kwam dan wel terecht tegen het hoofd van PAOK-trainer Vladimir Ivic, die daarbij een open wonde opliep.

Na het incident legde de scheidsrechter de wedstrijd definitief stil. Vier speler waren inmiddels ook al met elkaar op de vuist gegaan. Panathinaikos leidde met 1-0, maar verliest de match nu voor de groene tafel met 0-3. Er worden ook nog eens drie punten bij Panathinaikos afgetrokken in de play-offs om de tweede plaats, die momenteel aan de gang zijn, en aan het volgend seizoen moet de club met een handicap van twee punten beginnen. Daar houdt het niet op. Volgend seizoen zal Panathinaikos twee wedstrijden voor gesloten deuren moeten spelen. Panathinaikos gaat tegen elke sanctie in beroep.



In de play-offs strijdt Panathinaikos met PAOK, AEK Athene en Panionios om een plaats in de derde voorronde van de Champions League. Met nog één speeldag te gaan leidt PAOK met 11 punten, voor AEK (9), Panathinaikos (5) en Panionios (4). Kampioen Olympiakos start eveneens in de derde voorronde. .