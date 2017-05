Nainggolan zegt na Totti ook coach Spalletti vaarwel bij AS Roma

Door: redactie

30/05/17 - 09u47

© photo news.

Na boegbeeld Francesco Totti neemt ook trainer Luciano Spalletti afscheid van AS Roma. De Italiaanse topclub van Rode Duivel Radja Nainggolan bevestigt op zijn website het vertrek van de 58-jarige coach.

Spalletti kwam in januari 2016 aan het roer bij Roma, waar hij de ontslagen Rudi Garcia opvolgde. Hij begon toen aan zijn tweede termijn bij Roma, de club waar de Italiaan eerder aan de slag was tussen 2005 en 2009. Spalletti bezorgde Roma toen twee keer de Coppa Italia en een Supercoppa. Daarna was de oud-middenvelder vijf jaar coach van Zenit.



Zondag zat Spalletti voor het laatst op de trainersbank van Roma in de partij tegen Genoa. Dankzij de 3-2 winst eindigde Roma als tweede in de competitie, een plaats die recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De partij stond uiteraard in het teken van het afscheid van Totti, met wie Spalletti een moeilijke relatie had. De legendarische nummer 10 mocht kort na de rust invallen.



"Wij willen Luciano Spalletti oprecht bedanken voor zijn harde werk en de grote bijdrage die hij aan de club heeft geleverd sinds zijn terugkeer", zegt Romavoorzitter Jim Pallotta. "Onder zijn leiding won Roma meer punten in de Serie A en maakte meer goals dan enige andere ploeg in Roma's geschiedenis. We wensen Luciano het allerbeste voor de toekomst."





Wie Spalletti zal opvolgen, is nog onduidelijk. Eusebio Di Francesco, ex-speler van Roma en vandaag op post bij Sassuolo, wordt het vaakst geciteerd.



Spalletti zelf is in beeld om de nieuwe trainer van Inter Milaan te worden. Inter beëindigde de competitie op een teleurstellende zevende plaats en zit sinds het ontslag van Stefano Pioli zonder coach.