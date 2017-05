Roberto Carlos wordt trainer van South Melbourne, indien club promoveert

Door: redactie

29/05/17 - 13u14

Roberto Carlos. © reuters.

Als het Australische team South Melbourne FC erin slaagt te promoveren naar de A-League (Australische eerste klasse), zal voormalig Braziliaans voetballer Roberto Carlos volgend seizoen de nieuwe oefenmeester worden.

"De ambities en winnaarsmentaliteit van de club spraken mij enorm aan. Als ik ergens teken, is het om te winnen. South Melbourne is al een goed team en moet een referentie worden in het Australische voetbal", vertelde de 44-jarige Braziliaan tijdens een persmoment op de club. "De promotie is nu het belangrijkste. Voorlopig ben ik hier dus enkel om met mijn ervaring huidig coach Chris Taylor te helpen."



De Australische voetbalbond is van plan om de A-League, die momenteel amper tien ploegen telt, uit te breiden. Haardoor zou South Melbourne FC, dat derde staat in tweede klasse en dus voorlopig eindrondes speelt om te promoveren, misschien zelfs zonder nacompetitie kans maken op promotie. Hoeveel ploegen de competitie zou bevatten na de uitbreiding, is nog niet duidelijk.



Roberto Carlos kende als speler het meeste succes bij Real Madrid en werd de beste linkervleugelverdediger van zijn generatie genoemd. Hij pakte vier titels en won drie keer de Champions League bij de Koninklijke. In 2002 werd hij wereldkampioen met Brazilië.



Als trainer was hij in het verleden al aan de slag bij FC Anzhi, Sivasspor, Akhisar Belediyespor en Delhi Dynamosa.