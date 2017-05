Marco Reus is maanden out met kruisbandletsel

SW

29/05/17 - 12u36 Bron: Belga

© afp.

Marco Reus heeft afgelopen zaterdag in de Duitse bekerfinale een scheur in de achterste kruisband van zijn rechterknie opgelopen. De aanvaller van Borussia Dortmund is "meerdere maanden" buiten strijd, zo maakte zijn club vandaag bekend.