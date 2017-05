Kippenvelmoment wanneer Totti na 24 jaar AS Roma verlaat: "Ik heb gehuild, dat willen jullie niet weten. Als een gek!"

SW

video Francesco Totti heeft een afscheid in stijl gekregen. Met de legendarische kapitein als invaller klopte AS Roma op de 38e en laatste speeldag in de Italiaanse Serie A Genoa met 3-2. Roma eindigt dankzij de zege op de tweede plaats in de stand, en mag zo rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. Maar het was vooral het eerbetoon voor Totti na de wedstrijd dat de Romeinen aangrepen. Totti verliet na 24 jaar geëmotioneerd zijn AS Roma.

De Italiaanse kapitein hangt zijn schoenen aan de haak en dat werd gehuldigd met een prachtig eerbetoon. Het liet geen Romein ongevoelig bij het zien van een aangeslagen Totti. De 40-jarige middenvelder hield het ook niet droog en nam met een geëmotioneerde speech afscheid van zijn ploeg. Totti speelde nooit bij een andere club dan de 'Giallorossi'. Het doet dus pijn om zijn tweede thuis te verlaten.



"Ik ben bang en heb jullie hulp nodig. Ik ben er nog niet klaar voor om te zeggen: het is voorbij", aldus de veertigjarige aanvoerder. "Maar goed, mijn tijd is gekomen. Ik had gehoopt dat ik dit nooit mee hoefde te maken. De laatste dagen is er zoveel moois over mij gezegd. Daar wil ik iedereen voor bedanken, inclusief mijn vader, moeder, broer, vrouw, kinderen en vrienden. Ik heb gehuild, dat willen jullie niet weten. Als een gek! Ik kan de laatste 25 jaar niet zomaar vergeten."