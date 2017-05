"Op je zestiende naar Real Madrid gaan, kan je enkel beter maken"

Door: redactie

Vinicius Junior maakte pas deze maand zijn debuut in het eerste elftal van Flamengo, maar dat weerhield Real Madrid niet om 45 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Toch vinden de Braziliaanse ex-voetballers Lucio en Cafù dat er niks mis is met de miljoenentransfer van hun 16-jarige landgenoot.

"Op je zestiende naar Real gaan, is een uitdaging die je enkel beter kan maken. Het is een belangrijke stap in de carrière van de speler", zegt ex Bayern-speler Lucio. Ook Brazilaans recordinternational Cafu is enkel lovend over de transfer van het 16-jarige toptalent. "Als je op zo'n leeftijd de kwaliteiten nog niet hebt om te slagen, ga je simpelweg niet naar Real. Hij is niet de eerste speler die op jonge leeftijd naar Europa trekt", zegt de wereldkampioen van 1994 en 2002.



Vinicius Junior tekende twee weken geleden nog een contractverlenging bij Flamengo tot 2022, waardoor zijn transferclausule voor buitenlandse teams steeg van 30 naar 45 miljoen euro. Dat bleek echter geen probleem voor 'de Koninklijke', dat hem tot de zomer van 2019 uitleent aan Flamengo. In 2016 debuteerde de vleugelspeler voor de -17 van Brazilië, waarvoor hij reeds negentien treffers maakte in tweeëntwintig interlands.