Vadis Odjidja heeft Poolse titel bijna beet met Legia Warschau

Legia Warschau staat op een zucht van een nieuwe Poolse titel. Het team van Vadis Odjidja klopte zondag op de 36e en voorlaatste speeldag van de Poolse Ekstraklasa Korona Kielce met 0-1 en kan zich volgend weekend in de thuismatch tegen Lechia Gdansk tot landskampioen kronen.

Nagy (35.) was de held bij Legia met de winnende treffer iets over het halfuur. Odjidja, die de assist voor het doelpunt gaf, speelde de hele partij op het middenveld van de ploeg uit de Poolse hoofdstad.



Legia (43 punten) telt in de stand met nog een speeldag voor de boeg twee punten meer dan eerste achtervolgers Jagiellonia Bialystok, Lech Poznan en Lechia Gdansk.