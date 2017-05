Totti neemt afscheid van Roma met zege, Mertens scoort wéér maar moet naar voorrondes kampioenenbal

YP

Francesco Totti heeft een afscheid in stijl gekregen. Met de legendarische kapitein als invaller klopte AS Roma op de 38e en laatste speeldag in de Italiaanse Serie A Genoa met 3-2. Roma eindigt dankzij de zege op de tweede plaats in de stand, en mag zo rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. Napoli, met een scorende Mertens, moet genoegen nemen met de kwalificaties voor het kampioenenbal.

Roma begon niet goed aan de partij, en Pellegri (3.) zorgde met de vroege 0-1 voor een koude douche. De hoofdstedelingen herstelden het evenwicht, en Dzeko (10.) maakte de 1-1. Roma kon de defensie van Genoa niet ontgrendelen, en coach Spalletti bracht kort na de rust tot groot jolijt van de thuisfans Totti op het veld. De Rossi (74.) leek de ban te breken, maar Lazovic (79.) scoorde snel de gelijkmaker. Met een doelpunt in de slotminuut schonk invaller Perotti (90.) Roma alsnog de volle buit.



Radja Nainggolan speelde de hele partij bij Roma, terwijl zijn teammaat Thomas Vermaelen op de bank bleef. De afscheidnemende Totti speelde dus veertig minuten in zijn laatste partij in het Roma-shirt. Na een carrière van 25 seizoen seizoenen bij de club uit de Italiaanse hoofdstad maakte de intussen 40-jarige kapitein afgelopen week bekend de "Giallorossi" te verlaten. Totti maakte in 1993 op amper zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Roma tegen Brescia. Zijn eerste Europese doelpunt maakte de aanvaller in 1995 tegen Eendracht Aalst in de tweede ronde van de toenmalige UEFA Cup. Lees ook Nainggolan neemt met uniek tenue afscheid van legende Francesco Totti

