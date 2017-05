Zenit ontslaat coach Lucescu

YP

28/05/17 - 20u02 Bron: Belga

Zenit Sint-Petersburg heeft vandaag bekendgemaakt een einde te maken aan de samenwerking met haar Roemeense coach Mircea Lucescu. De 71-jarige Lucescu was vanaf vorige zomer aan de slag bij de Russische topclub.

Na een spelerscarrière bijna volledig in dienst van Dinamo Boekarest (1965-1977) toonde Lucescu zich ook als trainer loyaal. De Roemeen stond tussen 2004 en 2016 twaalf jaar aan het roer bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Voordien was hij ook al bondscoach van Roemenië (1981-1986) geweest en T1 bij onder meer Dinamo Boekarest (1985-1990), Rapid Boekarest (1997-1998), Internazionale (1998-1999), Galatasaray (2000-2002) en Besiktas (2002-2004).



Dit seizoen was de Roemeen, die in zijn trainerscarrière al liefst 35 trofeeën won, hoofdcoach bij Zenit. Dat werd echter geen onverdeeld succes. Het team van Nicolas Lombaerts, dat in de winterstop Axel Witsel naar Tianjin Quanjian liet vertrekken, beëindigde de competitie op een teleurstellende derde plaats. In de Europa League moesten Lucescu en co in de eerste knock-outronde het onderspit delven tegen Anderlecht.