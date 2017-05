Dessers schiet NAC Breda met hattrick naar Eredivisie, coach Vreven getrakteerd op bierdouche in kleedkamer

YP

video NAC Breda speelt volgend seizoen in de Eredivisie. Het team van coach Stijn Vreven klopte vandaag in de return van de finaleronde van de play-offs om promotie naar (of behoud in) de Nederlandse Eredivisie eersteklasser NEC Nijmegen met 1-4. Cyriel Dessers was met drie doelpunten de uitblinker bij NAC. Het team uit Breda had afgelopen donderdag al de heenmatch met 1-0 gewonnen, ook toen met een goal van de 22-jarige ex-speler van Lokeren.

Dessers (7.) opende al vroeg de score op penalty. Breinburg (32.) gaf met de gelijkmaker, ook op strafschop, de thuisploeg opnieuw hoop, maar Dessers (52.) trof na de pauze weer raak. De frustratie nam toe bij NEC, en invaller Rayhi kreeg iets voor het uur direct rood voor een forse tackle. De veer bij de thuisploeg was nu helemaal gebroken en NAC diepte de kloof verder uit. Korte (71.) en opnieuw Dessers (74.) zorgden voor de 1-4 eindstand.



Coach Stijn Vreven zette naast Dessers ook de Belgische doelman Jorn Brondeel en middenvelder Arno Verschueren in zijn basiself.



Na passages in de lagere reeksen bij Neerpelt, Dessel Sport en Lommel United trainde Vreven sinds de zomer van 2015 Waasland-Beveren. Maar daar kwam in oktober van vorig jaar een einde aan toen de 43-jarige Limburger aan de deur werd gezet wegens tegenvallende resultaten. In januari tekende Vreven een contract Bij NAC, waar hij de ontslagen Marinus Dijkhuizen opvolgde.



Stijn Vreven: "NAC hoort in de eredivisie"

Stijn Vreven kon zijn geluk niet op. "We gaan gewoon naar de eredivisie", jubelde de Belgische trainer. Vreven werd halverwege het seizoen aangesteld als opvolger voor de ontslagen trainer Marinus Dijkhuizen. "Ik heb jongens kerels zien worden", stelde hij. "Ik ben zo blij voor de spelers, maar eigenlijk nog meer voor de supporters. Zij hebben ons zo goed gesteund. Het stadion zat alle thuiswedstrijden vol. Onze supporters verdienen een club die in de eredivisie uitkomt. NAC hoort in de eredivisie."



Met zeven doelpunten in vier duels in de play-offs loodste Cyriel Dessers NAC Breda op het eerste gezicht bijna eigenhandig naar de eredivisie. "Maar zo is het niet hoor", bleef de Belgische aanvaller bescheiden. "We doen het als team. Bij NAC doen we het met z'n allen. Alleen daarom promoveren we ook. We hebben dit seizoen zoveel kritiek gekregen. Maar we zijn wel in onszelf blijven geloven. Dit is het resultaat. Onze supporters verdienen dit. Ik ben zo blij voor hen. We gaan er een mooi feest van maken in Breda."