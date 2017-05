Glenn Van Snick

Het zal er vanavond ongetwijfeld heel emotioneel aan toe gaan in het

Stadio Olimpico. Met een thuiswedstrijd tegen Genoa sluit Francesco Totti zijn 25 jaar durende carrière bij AS Roma af. En ook zijn ploeggenoten zullen hem op een gepaste manier eren. Radja Nainggolan en co komen namelijk met een uniek tenue aan de aftrap. Op de mouwen wordt het label 'Totti 10' afgebeeld, waaronder de slogan 'Una squadra per la vita' ('Een team voor het leven') pronkt.