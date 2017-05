Jelle Van Damme pakt zege met LA Galaxy bij San Jose Earthquakes

Bewerkt door: PL

Jelle Van Damme heeft in de Major League Soccer (MLS) met Los Angeles Galaxy gewonnen op het veld van San Jose Earthquakes. Het werd 2-4 voor de bezoekers.

Van Damme stond centraal achterin de hele wedstrijd tussen de lijnen in het Avaya Stadium, waar 18.000 fans de wedstrijd bijwoonden.



Chris Wondolowski zette de thuisploeg na 10 minuten op voorsprong. Daarna keerde Galaxy de situatie om met treffers van Joao Pedro (19') en Giovani dos Santos (35', vanop de stip). Danny Hoesen (37') maakte weer gelijk, maar nog voor de rust stond het 2-3 na een owngoal van ex-Anderlechtspeler Victor Bernardez (44'). Giovani dos Santos legde in de 64ste minuut met zijn tweede treffer de 2-4 eindstand vast.



Voor Galaxy was het de derde competitiezege op rij. In het klassement is het team van Jelle Van Damme opgeklommen naar plaats zes in de Western Conference met 17 punten uit 12 matchen.