PSG pakt Franse beker door own-goal in blessuretijd

28/05/17 - 08u07 Bron: Belga

© afp.

video Net als Barcelona in Spanje heeft PSG zich in Frankrijk voor de derde keer op rij tot bekerwinnaar gekroond. Zonder de geblesseerde Thomas Meunier won het in de finale in Saint-Denis zuinig met 1-0 van Angers. Voor PSG is het de elfde beker. Het is daarmee recordhouder.