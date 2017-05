Barcelona steekt voor derde jaar op rij Copa del Rey op zak in afscheidsmatch van coach Luis Enrique (3-1)

Manu Henry

27/05/17 - 23u24

Gomes, Messi en Neymar vieren tijdens de gewonnen bekerfinale © afp.

Geen heuse stunt vanavond in de finale van de Copa del Rey. In het Estadio Vicente Calderón was Barcelona een maatje te groot voor Deportivo Alavés: 3-1 werd het. Coach Luis Enrique sluit zo zijn hoofdstuk bij de Catalaanse topclub af met een derde opeenvolgende triomf in de Spaanse beker.