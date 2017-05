Dedryck Boyata wint met Celtic Scottish Cup en pakt de Schotse treble

XC

Celtic heeft vandaag de Schotse beker veroverd. Het team uit Glasgow klopte in de finale Aberdeen met 2-1. Het winnende doelpunt van Celtic viel pas in de toegevoegde tijd.

De match begon aan een verschroeiend tempo. Eerst zette Hayes (9.) Aberdeen op voorsprong, maar nauwelijks twee minuten later hing Armstrong (11.) de bordjes op gelijke hoogte. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in bedwang, en verlengingen leken in de maak. Tot Rogic (90.+2) Celtic in de toegevoegde tijd de bekerwinst bezorgde. Dedryck Boyata speelde de hele match in de Celtic-defensie.



Celtic heeft, na de winst van de beker, de Schotse treble dus beet. De ploeg van trainer Brendan Rodgers kroonde zich begin april al voor de zesde keer op rij tot Schots kampioen en veroverde afgelopen herfst de League Cup. Ook toen heette de tegenstander in de finale Aberdeen, Celtic won toen wel eenvoudiger met 3-0.

